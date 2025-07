Der Jazz-Musiker Chuck Mangione (Archivaufnahme von 2006) (AP / LUCAS JACKSON)

Der zweifache Grammy-Gewinner sei im Alter von 84 Jahren in Rochester im Bundesstaat New York gestorben, teilte sein Anwalt mit. Mangione wirkte unter anderem als Flügelhornist und veröffentlichte im Laufe seiner Karriere mehr als 30 Alben. Seinen ersten Grammy Award gewann er 1977 für sein Album "Bellavia". Für den Film "The Children of Sanchez" erhielt er eine Golden-Globe-Nominierung sowie einen zweiten Grammy.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.