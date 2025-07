Tech-Startups

Wegen Kapitalmangel in Deutschland will jedes 4. Startup ins Ausland (Archivbild). (Unsplash / Slidebean)

Hintergrund sei das mangelnde Wagniskapital hierzulande, teilte der Digitalverband Bitkom unter Berufung auf eine eigene Erhebung mit. So hätten über 80 Prozent festgestellt, dass Investoren wegen der Konjunkturlage zurückhaltender geworden seien. Der Umfrage zufolge benötigen die befragten Startups in den kommenden zwei Jahren rund 2,5 Millionen Euro frisches Kapital. Nur knapp ein Viertel hält sich für diesen Zeitraum für ausreichend finanziert und denkt daher über einen neuen Standort außerhalb Deutschlands nach. An der Bitkom-Befragung nahmen gut 150 junge Tech-Unternehmen teil.

