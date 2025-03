Wegen des Warnstreiks sind manche Briefe derzeit länger unterwegs. (picture alliance / blickwinkel / D. Maehrmann / D. Maehrmann)

Das teilte das Unternehmen mit. Auch gestern war bereits jede zehnte Sendung betroffen gewesen. Die Post versprach, die Rückstände zu Beginn der neuen Woche zügig zu bearbeiten und zuzustellen.

Nach Einschätzung des Unternehmens sind heute etwa 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Warnstreikaufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt. Am Montag steht die vierte Verhandlungsrunde in den Tarifgesprächen an.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.