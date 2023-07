Der Kulturpass steht allen in Deutschland lebenden jungen Menschen offen, die 2005 geboren wurden. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf das Büro von Kulturstaatsministerin Roth. Mit dem Pass können alle Personen in Deutschland, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern, Kulturangebote im Wert von 200 Euro in Anspruch nehmen. Berechtigt sind demnach laut Statistischem Bundesamt rund 750.000 Personen, von denen sich bislang 270.000 registriert haben. Das sei ein "sehr guter Start", sagte eine Sprecherin der Grünen-Politikerin.

Der Pass kann etwa mittels elektronischem Personalausweis freigeschaltet werden und ermöglicht Zugang zu Konzerten, Theateraufführungen, Ausstellungen und Museen. Außerdem kann das Guthaben für Bücher, Tonträger, Noten oder Musikinstrumente eingelöst werden. Dem Bericht zufolge wurde bislang eine Million Euro Umsatz über den Pass generiert.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.