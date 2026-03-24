Schweißarbeiten an Straßenbahngleisen in der Nacht. (picture alliance/imageBROKER/Sylvio Dittrich)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, haben knapp vier Millionen Erwerbstätige in Deutschland im Jahr 2024 Nachtarbeit geleistet. Den Angaben nach machen Männer deutlich häufiger Nachtschicht als Frauen. Mit steigendem Alter sinkt der Anteil der Nachtschichtler.

Besonders hoch ist der Anteil der Nachtarbeitenden in der Luftfahrt sowie bei Wach- und Sicherheitsdiensten. In beiden Branchen liegt er bei über 40 Prozent. In der Metallindustrie werden über 31 Prozent zwischen 23.00 und 6.00 Uhr zum Dienst herangezogen. Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil auch in der Lagerei, in Verkehrsdienstleistungen, im Gesundheitswesen und in der Gastronomie.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.