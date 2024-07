Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Mit seinen gut 20 Prozent liegt Deutschland über dem Durchschnitt der Europäischen Union. EU-weit lebten im vergangenen Jahr 16 Prozent der Menschen allein. Der Anteil stieg den Angaben zufolge zwischen 2013 und 2023 in fast allen EU-Staaten. Besonders häufig leben ältere Menschen ab 65 Jahren alleine. In Deutschland waren es fast 35 Prozent.