Lebensverhältnisse

Wie eine Befragung im Auftrag des Saarländischen Rundfunks ergab, werden die Verkehrsanbindung mit Bus und Bahn, die Arbeit von Behörden sowie das Angebot an bezahlbaren Wohnungen kritisiert. Zudem äußerte sich weniger als die Hälfte zufrieden mit der Weltoffenheit und Aufgeschlossenheit der Saarländer. Ambivalent werde das oft abwertend gemeinte Klischee Klischee bewertet, dass im Saarland jeder jeden kenne. Einerseits werde Vetternwirtschaft beklagt. Andererseits sähen viele einen familiäreren Charakter des kleinsten deutschen Flächenlandes als Pluspunkt. Positiv gesehen werden zudem Berufsaussichten, gastronomische Angebote und Einkaufsmöglichkeiten. 44 Prozent der Befragten in Saarbrücken wollten im Saarland bleiben, 60 Prozent in ländlichen Regionen.
Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.