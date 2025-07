Statistisches Bundesamt

Über vier Millionen Menschen arbeiten mehr als vertraglich vereinbart (Archivbild). (picture alliance / dpa Themendienst / Jens Schierenbeck)

Knapp 4,4 Millionen Menschen arbeiteten im vergangenen Jahr mehr als vertraglich vereinbart, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das entsprach einem Anteil von rund elf Prozent der insgesamt 39,1 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deutliche Unterschiede zeigten sich mit Blick auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche, erklärten die Statistiker. Am verbreitetsten ist Mehrarbeit demnach in den Bereichen Finanz- und Versicherungsleistungen sowie Energieversorgung. Am niedrigsten ist der Anteil im Gastgewerbe.

