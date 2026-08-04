Hungerkrise
Jeder zweite Minderjährige in Afghanistan ist unterernährt

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen - WFP - warnt vor einer Hungerkrise in Afghanistan.

    Ein Junge nimmt mit einer Kelle eine dünne Suppe in ein Gefäß in einer Notunterkunft. Zwei Jungs sehen ihm dabei zu.
    Die Hälfte der Minderjährigen in Afghanistan ist unterernährt. (picture alliance/AA/Muhammed Semih Ugurlu)
    Rund die Hälfte der Minderjährigen sei unterernährt, sagte ein Sprecher der UNO-Organisation. Die Kürzung der Entwicklungshilfe vieler Geberländer bedeute, dass man nur noch eins von neun hungernden Kindern in dem Land unterstützen könne. Das WFP habe für Afghanistan rund 900 Millionen US-Dollar für dieses Jahr veranschlagt. Erhalten habe es rund ein Zehntel der Summe.
    Extremer Hunger treibe Migration und Radikalisierung voran, warnt das Welternährungsprogramm. Die Folgen dürften deshalb auch außerhalb der afghanischen Landesgrenzen spürbar werden.
    Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.