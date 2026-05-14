Der TÜV hat bei vielen Röntgengeräten Mängel gefunden. (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

Andere Mängel, die der TÜV-Bericht auflistet, sind etwa eine schlechte Bildqualität oder auch organisatorische Schwachstellen. Dies könne eine genaue Diagnose verhindern. Entsprechend könne man keine sinnvolle Behandlung empfehlen.

Insgesamt ist der Anteil der Geräte mit Mängeln in den letzten Jahren aber gesunken. Für den Bericht hat der TÜV letzes Jahr bundesweit rund 15.000 Röntgengeräte untersucht. An gut 2.000 wurden Mängel festgestellt.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.