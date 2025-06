Wirtschaft

Jedes vierte Unternehmen erwartet Stellenabbau durch Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Viele Unternehmen gehen davon aus, dass der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz für einen Stellenabbau sorgen wird. In einer Befragung des Münchener Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo gaben fast 30 Prozent der Unternehmen an, dass sie in den kommenden fünf Jahren einen Rückgang von Arbeitsplätzen erwarten.