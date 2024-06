Nahost-Krieg

Huthi-Kämpfer bei einer Kundgebung in der jemenitischen Haupstadt Sanaa (Archivbild). (AFP / MOHAMMED HUWAIS)

Die Angriffe seien gemeinsam mit der militanten Gruppe "Islamischer Widerstand im Irak" erfolgt, erklärten die Huthi. Aus Israel gibt es bislang keine Bestätigung der angeblichen Attacke. Die Huthi gaben zudem an, im Mittelmeer einen weiteren Frachter mit Drohnen angegriffen zu haben. Auch hierzu gibt es noch keine Bestätigung von anderen Quellen.

Die US-Armee zog unterdessen ihren Flugzeugträger "Dwight D. Eisenhower" aus dem Roten Meer ab. Das Schiff und der dazugehörige Verband befänden sich auf dem Rückweg in die USA, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom mit. Ersetzt werde die "Eisenhower" nach ihrem mehrmonatigen Einsatz durch den Fluzeugträger "Theodore Roosevelt", der sich derzeit noch im Indopazifik befinde und in der kommedne Woche in der Region ankommen solle. Die US-Armee und Verbündete wollen die Schifffahrt im Roten Meer und im Golf von Aden vor Huthi-Angriffen schützen. Die Huthi stellen ihre Attacken als Unterstützung für die Hamas im Gaza-Streifen dar.

