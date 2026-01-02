Bürgerkrieg

Konflikt in Jemen - STC-Kundgebung in der Stadt Aden (Archivbild) (Uncredited / AP / dpa /)

Die von Saudi-Arabien unterstützte Regierung des Jemen hat einen Einsatz angekündigt, um STC-Stellungen zurückzuerobern. Die Führung des STC erklärte, die eigenen Streitkräfte seien in Alarmbereitschaft und bereit, auf mögliche Militäraktionen zu reagieren.

Der STC hat sich von den Huthi-Rebellen abgespalten, die seit 2014 weite Teile im Norden und Westen des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht haben. Der STC strebt einen unabhängigen Staat im Süden an und wird von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.