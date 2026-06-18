Nach Datenleck

Das bestätigte ein Sprecher von Spahn der Rechercheplattform Correctiv. Spahn sei in "unregelmäßigen Abständen" zwischen 2018 und 2024 dabei gewesen. Der Einladung zum Treffen in diesem August in Irland werde Spahn aber nicht nachkommen.
Das US-Magazin Wired hatte vor kurzem über Informationen zu dem geheim agierenden Netzwerk um Thiel berichtet, die durch ein Datenleck offengelegt wurden. Der Kreis versammelt Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Militär und Wissenschaft, von denen viele als Unterstützer des MAGA-Lagers von US-Präsident Trump gelten.
Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.