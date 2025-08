Gedenken

Jesiden erinnern an Völkermord im Nordirak vor 11 Jahren

Jesiden in Deutschland haben bei einer Gedenkfeier an den Genozid an ihrem Volk vor elf Jahren im Nordirak erinnert. Im August 2014 hatten Terroristen der IS-Miliz die jesidische Sindschar-Region überfallen und tausende Männer ermordet. Frauen und Kinder wurden misshandelt und verschleppt. Der Deutsche Bundestag hat die Verbrechen als Völkermord anerkannt.