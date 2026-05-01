Die Bahn bietet diese Fahrscheine ab 9. Mai samstags und sonntags an für Fahrten in der jeweils folgenden Woche. Das sagte Fernverkehrsvorstand Peterson den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Das Angebot gelte zunächst für ein halbes Jahr. Die Chancen auf ein Last-Minute-Ticket seien abseits der Hauptreisezeiten besonders hoch.
Die günstigsten Tickets kosten 6 Euro und 99 Cent. Zudem werden Bahncard-Ermäßigungen berücksichtigt.
Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.