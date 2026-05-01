Verkehr
Jetzt Last-Minute-Tickets bei der Bahn

Für den Fernverkehr der Deutschen Bahn kann man demnächst auch Last-Minute-Tickets kaufen.

    Ein Regionalzug mit dem Logo der Deutschen Bahn steht im Hauptbahnhof zur Abfahrt bereit. Eine Frau geht mit Taschen in der Hand daran vorbei.
    Eine Fahrt im Fernverkehr der Deutschen Bahn kann künftig mit etwas Glück sehr preiswert sein. (picture alliance / dpa / Bernd WeiÃbrod)
    Die Bahn bietet diese Fahrscheine ab 9. Mai samstags und sonntags an für Fahrten in der jeweils folgenden Woche. Das sagte Fernverkehrsvorstand Peterson den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
    Das Angebot gelte zunächst für ein halbes Jahr. Die Chancen auf ein Last-Minute-Ticket seien abseits der Hauptreisezeiten besonders hoch.
    Die günstigsten Tickets kosten 6 Euro und 99 Cent. Zudem werden Bahncard-Ermäßigungen berücksichtigt.
    Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.