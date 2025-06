Nordrhein-westfalen

"Jewrovision": Größter jüdischer Tanz- und Gesangswettbewerb Europas in Dortmund

Zur "Jewrovision" treten heute in Dortmund 14 Gruppen aus jüdischen Jugendzentren in Deutschland gegeneinander an. Der größte jüdische Tanz- und Gesangswettbewerb Europas steht in diesem Jahr unter dem Motto "United in Hearts". Mehrere Tausend Besucher werden in Dortmund erwartet.