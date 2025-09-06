Gibt es in Venedig für den besten Film: Den "Goldenen Löwen". (Felix Hšrhager dpa)

Der Film handelt vom Älterwerden und den schwierigen Beziehungen zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern. Er spielt in drei Episoden in New Jersey, Dublin und Paris. Im Cast sind unter anderem Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling und Cate Blanchett.

Jim Jarmusch ("Night on Earth", "Only Lovers Left Alive") zählt zu den bekanntesten zeitgenössischen Autorenfilmern.

Große Preis der Jury an Film über Gaza-Krieg

Der zweitwichtigste Preis der Filmfestspiele, der Große Preis der Jury, ging an "The Voice of Hind Rajab" von Kaouther Ben Hania. Die Tunesierin erzählt darin von den letzten Momenten im Leben des palästinensischen Mädchens Hind Rajab im Gazastreifen.

Das Werk, das den Hamas-Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 als Auslöser des Krieges nicht thematisiert, wurde unter anderen von Brad Pitt und Joaquin Phoenix produziert.

Beste Regie: Benny Safdie für "The Smashing Machine"

Der Silberne Löwe für die beste Regie ging an den US-Amerikaner Benny Safdie für sein Wrestling-Drama "The Smashing Machine" mit Dwayne "The Rock" Johnson und Emily Blunt.

Als beste Hauptdarstellerin wurde die Chinesin Xin Zhilei ausgezeichnet, für ihre Leistung in "The Sun Rises on Us All". Der Film erzählt die Geschichte einer Dreiecksbeziehung in der chinesischen Stadt Guangzhou.

Der Preis für den besten Hauptdarsteller ging an den Italiener Toni Servillo für seine Rolle als alternder Präsident in Paolo Sorrentinos "La Grazia“. Der Film hatte das Festival in Venedig eröffnet.

Insgesamt konkurrierten im Wettbewerb 21 Werke. Den Vorsitz der Jury hatte in diesem Jahr der Regisseur Alexander Payne.

Herzog für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Im Rahmen der Eröffnung des Filmfestivals war der deutsche Regisseur Werner Herzog mit einem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk geehrt worden. Herzog gehört seit Jahrzehnten zu den international bekanntesten deutschen Regisseuren.

Zu seinen stilprägenden Filmen gehören unter anderem "Aguirre, der Zorn Gottes" (1972), "Nosferatu - Phantom der Nacht" (1979) oder "Fitzcarraldo" (1982).

Beim Festival in diesem Jahr zeigte Herzog seinen experimentellen Dokumentarfilm "Ghost Elephants".

Diese Nachricht wurde am 06.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.