ARD-Fernsehen

Jörg Schönenborn wird neuer "Tagesthemen"-Moderator und soll weiterhin auch die ARD-Wahlsendungen begleiten. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Wie der Sender mitteilte, gibt er dafür seine bisherige Funktion als Programmdirektor des Westdeutschen Rundfunks auf. Schönenborn werde weiterhin in den ARD-Wahlsendungen die Ergebnisse und Analysen präsentieren. Er folgt auf Helge Fuhst, der zum Axel-Springer-Verlag gewechselt ist und dort unter anderem als Chefredakteur der Zeitung Die Welt tätig sein wird. 2024 hatte Schönenborn sich ohne Erfolg um die Nachfolge des WDR-Intendanten Tom Buhrow beworben.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.