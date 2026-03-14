ARD-Fernsehen
Jörg Schönenborn wird neuer Moderator der Sendung "Tagesthemen"

Der Journalist Jörg Schönenborn wird künftig die Informationssendung "Tagesthemen" in der ARD moderieren.

    Moderator Jörg Schönenborn steht in einem Fernsehstudio während einer Wahlsendung.
    Jörg Schönenborn wird neuer "Tagesthemen"-Moderator und soll weiterhin auch die ARD-Wahlsendungen begleiten. (picture alliance / dts-Agentur / -)
    Wie der Sender mitteilte, gibt er dafür seine bisherige Funktion als Programmdirektor des Westdeutschen Rundfunks auf. Schönenborn werde weiterhin in den ARD-Wahlsendungen die Ergebnisse und Analysen präsentieren. Er folgt auf Helge Fuhst, der zum Axel-Springer-Verlag gewechselt ist und dort unter anderem als Chefredakteur der Zeitung Die Welt tätig sein wird. 2024 hatte Schönenborn sich ohne Erfolg um die Nachfolge des WDR-Intendanten Tom Buhrow beworben.
    Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.