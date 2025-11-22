Weltcup-Auftakt
Johannes Lochner schlägt Francesco Friedrich in Cortina d'Ampezzo
Titelverteidiger Johannes Lochner hat in Cortina d'Ampezzo den Weltcup-Auftakt im Zweierbob vor Francesco Friedrich gewonnen.
-
-
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.
- Email
Auf der neuen Olympiabahn komplettierte Adam Ammour den Dreifacherfolg der deutschen Männer. Die deutschen Zweierbobs waren für die anderen Nationen allesamt außer Reichweite.
Bei den Frauen siegte Laura Nolte im Mono-Bob.
Diese Nachricht wurde am 22.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.