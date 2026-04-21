Apple bekommt neuen Chef

John Ternus wird neuer Apple-Chef (Archivbild von 2020). (AFP / HANDOUT)

Der bisherige Apple-Chef Tim Cook, der 2011 die Führung vom legendären Mitgründer Steve Jobs übernahm, wird Vorsitzender des Verwaltungsrates. Der Wechsel soll am 1. September vollzogen werden.

Der 50-jährige Ternus wurde schon seit einiger Zeit als wahrscheinlicher Cook-Nachfolger gehandelt, über den Zeitpunkt des Wechsels gab es aber unterschiedliche Informationen.

Die Entscheidung für Ternus gilt als strategische Weichenstellung in der Chefetage. Cook wurde von Jobs Ende der 90er Jahre als Lieferketten-Experte an Bord geholt und galt als jemand, der für das reibungslose Funktionieren des Mega-Konzerns sorgte. Ternus ist dagegen ein Technologie-Spezialist, der tief in die Entwicklung verschiedener Apple-Geräte involviert war.

Apple setzte unter Cook zum Höhenflug an

Unter Cooks Führung stieß Apple unter anderem ins Geschäft mit Computer-Uhren und einer Datenbrille vor und verdiente immer mehr Geld mit Geräten wie iPhones und Mac-Computern. Zugleich beendet er Apples Elektroauto-Projekt nach Milliarden-Investitionen.

Das Wachstum des Apple-Geschäfts unter Cook war enorm. Im Geschäftsjahr 2011, in dem er wenige Wochen vor Jobs' Krebstod an die Spitze rückte, machte Apple knapp 26 Milliarden Dollar Gewinn bei gut 108 Milliarden Dollar Umsatz. Im vergangenen Geschäftsjahr lag der Gewinn bei 112 Milliarden Dollar Gewinn bei einem Umsatz von rund 416 Milliarden Dollar. An der Börse ist Apple mehr als vier Billionen Dollar wert.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.