Jonas Vingegaard bei der ersten Etappe der Tour de France in Barcelona (AP Photo / Thibault Camus)

Im Mannschaftszeitfahren im spanischen Barcelona über knapp 20 Kilometer war Vingegaard vom Team Visma-Lease a bike der schnellste Fahrer. Am Ende hatte der Sieger des Giro d'Italia acht Sekunden Vorsprung auf den Italiener Filippo Ganna von Ineos. Der Slowene Tadej Pogacar landete mit zwölf Sekunden Abstand auf Rang drei. Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel kam als Kapitän des deutschen Teams Red Bull-Bora-hansgrohe auf Platz fünf (+19 Sekunden), sein deutscher Teamkollege Florian Lipowitz landete auf dem achten Rang (+35 Sekunden).

Anders als bei vorherigen Mannschaftszeitfahren bei der Tour wurde die Zeit bei allen Fahrern einzeln genommen. Nach einem flachen Beginn endete die Etappe mit zwei kurzen Anstiegen.

Die Tour geht am Sonntag in und um Barcelona weiter. Wieder gibt es ein hügeliges Finale mit mehreren Bergwertungen und einem kurzen Anstieg zum Ziel. Größere Zeitabstände sind aber noch nicht zu erwarten. Die Rundfahrt endet am 26. Juli in Paris.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.