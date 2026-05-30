Für Vingegaard wäre es der erste Sieg der Italien-Rundfahrt. Damit hätte er nach seinen Erfolgen bei der Tour de France und bei der Vuelta in Spanien alle Grand Tours gewonnen.
Auf Platz zwei der Gesamtwertung liegt der Österreicher Felix Gall mit mehr als fünf Minuten Rückstand. Dritter ist Jai Hindley aus Australien.
Die letzte Etappe findet in Rom statt. Angriffe auf den Führenden der Gesamtwertung gibt es traditionell nicht.
Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.