US-Präsident Trump begrüßt den jordanischen König Abdullah II. im Weißen Haus. (AP / Alex Brandon)

Er habe deutlich gemacht, dass er eine Umsiedlung von Palästinensern ablehne und nur ein gerechter Frieden auf der Basis einer Zwei-Staaten-Lösung Stabilität in der Region gewährleisten könne. Abdullah kündigte einen gemeinsamen Plan arabischer Staaten zu dem Thema an. Ähnlich äußerte sich die Regierung Ägyptens. Man werde bald einen umfassenden Vorschlag für den Wiederaufbau des Gazastreifens unterbreiten und zugleich sicherstellen, dass die Palästinenser in ihrem Land bleiben.

Trump hatte bei dem Treffen in Washington die Absicht der USA bekräftigt, die Kontrolle über den Gazastreifen zu übernehmen und Palästinenser zwangsweise in Nachbarstaaten der Region umzusiedeln.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.