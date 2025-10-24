Sturmtief "Joshua" sorgt in mehreren Bundesländern für Probleme. (Bodo Marks / dpa / Bodo Marks)

An der Nordseeküste und der Elbe kam es zu Sturmfluten, es wurden Böen von mehr als 100 Kilometer pro Stunde gemessen. Mehrere Fähren stellten den Betrieb ein. Der Hafen auf der nordfriesischen Insel Föhr wurde überschwemmt, ebenso der Fischmarkt in Hamburg.

Auch in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Thüringen und dem Saarland kam es zu Problemen durch herabfallende Äste oder umgestürzte Bäume. Vereinzelt gab es Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr der Bahn.

