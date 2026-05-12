SWR-Intendant Gniffke
"Journalismus braucht mehr Respekt vor den Menschen"

Journalisten sollten nach Ansicht von SWR-Intendant Kai Gniffke mehr Respekt vor den Menschen zeigen, über die sie berichten.

    Kai Gniffke schaut in eine Kamera.
    SWR-Intendant Kai Gniffke fordert die Medien auf, mehr Respekt vor den Menschen zu zeigen, über die sie ebrichten. (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)
    In den Medien schleiche sich ein despektierlicher Ton ein, sagte Gniffke der Katholischen Nachrichten-Agentur. Das Motto laute: "Eigentlich wissen wir es besser als die Politiker oder die Akteure aus Wirtschaft oder Kultur."
    Redaktionen hätten sich angewöhnt, das Zusammenstellen von möglichst vielen Gegenstimmen schon für kritischen Journalismus zu halten. Das sei aber eher kritisierender Journalismus, betonte Gniffke. Genauso falsch sei eine oft künstlich zugespitzte Berichterstattung. Der SWR-Intendant und frühere Tagesschau-Chef meinte wörtlich: "Pointierte Überschriften sind kein Freifahrtschein für das Verbiegen der Wirklichkeit".
    Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.