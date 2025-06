In Saudi-Arabien werden regelmäßig Menschen hingerichtet. (dpa / Sascha Steinach)

Das berichteten staatliche Medien, ohne einen Ort und einen Zeitpunkt zu nennen. Dem Mann namens Turki al-Dschasser wurden demnach Terrorismus und Hochverrat vorgeworfen. Er schrieb unter anderem über die Proteste des Arabischen Frühlings im Jahr 2011, über Frauenrechte und Korruption. Menschenrechtsorganisationen bezeichneten die Anschuldigungen gegen al-Dschasser als erfunden.

Das Komitee zum Schutz von Journalisten - CPJ - mit Sitz in New York stellte außerdem einen indirekten Zusammenhang zur Ermordung des "Washington Post"-Kolumnisten Dschamal Khashoggi im Jahr 2018 her. Wegen fehlender Konsequenzen damals fühle sich der saudische De-facto-Herrscher, Kronprinz Mohammed bin Salman, ermutigt, seine Verfolgung der Presse fortzusetzen.

