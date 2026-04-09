Blick in den Nachrichtenraum des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira in Doha, der Hauptstadt von Katar: Ein Mitarbeiter des Senders wurde im Gazastreifen getötet. (picture alliance / dpa / Tim Brakemeier)

Es habe sich um eine gezielte Tat gehandelt, die darauf abziele, Journalisten einzuschüchtern, hieß es in einer Erklärung des Senders. Israel äußerte sich zunächst nicht dazu. Im vergangenen Jahr hatte die israelische Armee bereits mehrere Journalisten sowie freie Mitarbeiter des Senders Al-Dschasira getötet. Die Vereinten Nationen und mehrere Nichtregierungsorganisationen verurteilten das Vorgehen Israel als Angriffe auf die Pressefreiheit.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.