Wie mehrere Medien unter Berufung auf die Familie melden, starb er im Alter von 103 Jahren in Paris. Troller war eine Journalisten-Legende und wichtiger Jahrhundertzeuge. - Der in Wien als Sohn eines jüdischen Pelzhändlers geborene Troller floh nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland in die USA. Als amerikanischer Soldat nahm er an der Befreiung des KZ Dachau teil. Später arbeitete er in Paris als Dokumentarfilmer und Autor. Für das ZDF porträtierte Troller zwischen 1972 und 1993 unzählige Prominente. Bis zuletzt hatte er eine Kolumne in der Literaturbeilage der Zeitung Die Welt.

