Nach Macrons Rede

Doch während Scholz sehr praktisch denke, sei die Rede von Macron eher träumerisch-visionär gewesen.

Der Journalist und frühere Frankreich-Korrespondent der ARD sagte weiter, für Frankreich sei es wichtig, Deutschland an sich zu binden . Gleichzeitig ärgere man sich darüber, dass Deutschland beispielsweise Waffen in den USA kaufe. Mit dem jüngsten Beschluss der beiden Länder, gemeinsam einen Kampfpanzer bauen zu wollen, sieht Wickert an dieser Stelle eine Richtungsänderung. Das liege unter anderem daran, dass Verteidiungsminister Pistorius und sein französischer Amtskollege Lecornu diesmal einiges anders machen wollten. Man habe die Industrie nicht gefagt, was sie liefern könne, sondern wolle als Auftraggeber klar bestimmen, was man habe wolle.