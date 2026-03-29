Die Journalisten wurden offenbar bei einem Angriff auf ein Fahrzeug getötet. (AFP / MAHMOUD ZAYYAT)

Das teilten die Hisbollah-nahen Fernsehsender Al-Manar und Al-Majadin mit. Das israelische Militär bestätigte einen der beiden Fälle. Bei dem Toten handele es sich um das Mitglied einer Hisbollah-Eliteeinheit, das sich als Journalist getarnt habe. Zum anderen Fall äußerte sich die israelische Armee nicht. Zuvor hatte das Militär erklärt, dass neun seiner Soldaten im Südlibanon beschossen und verletzt worden seien.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.