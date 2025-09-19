Gegen "El Periódico"-Gründer Zamora laufen mehrere Verfahren. (AP / Santiago Billy)

Der Gründer der Zeitung "El Periódico" sitzt seit 2022 in Untersuchungshaft. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren, unter anderem wegen Behinderung der Justiz, Geldwäsche und Verwendung gefälschter Dokumente. Der Vorsitzende des Journalistenverbands von Guatemala, Recinos, sagte, man sei besorgt. Die Haftbedingungen von Zamora verstießen gegen "die Verfassung, die Strafprozessordnung und internationale Menschenrechtsabkommen“. Die Demonstranten überreichten dem Obersten Gerichtshof eine Erklärung, in der sie ein Ende der juristischen Verfolgung von Zamora forderten.

Der Journalist hatte Korruptionsfälle aufgedeckt, in die hohe Regierungsmitglieder des mittelamerikanischen Landes involviert waren. Seine Unterstützer sind der Ansicht, dass die Verfahren gegen Zamora politisch motiviert sind.

