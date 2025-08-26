Störversuche bei Sommerinterviews

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder im "Sommerinterview" mit der ARD-Journalistin Anna Engelke (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ebrahim Noroozi)

"Protest ist okay", teilte der DJV-Bundesvorsitzende Beuster in Berlin mit . Dieser dürfe aber nicht zur Einschränkung der freien Berichterstattung führen. Sollten Redaktionen gezwungen werden, nach sicheren Orten für ihre Interviews suchen zu müssen, wäre dies einer funktionierenden Demokratie unwürdig. Der DJV-Chef fügte hinzu: "Ob ein Politiker oder eine Politikerin interviewt wird, entscheiden Redaktionen und nicht Demonstranten. So muss es auch in Zukunft sein.“

Störaktion von rechts nach Protest von links

Am Sonntag war es im Berliner Regierungsviertel zu einer Störaktion von rechtsgerichteten Demonstranten am Rande des ARD-Sommerinterviews mit Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU gekommen. Zu dem Zeitpunkt war das Interview gerade beendet worden. Erst im Juli hatten Mitglieder des Aktionskollektivs "Zentrum für politische Schönheit" das ARD-Sommerinterview mit der AfD-Kovorsitzenden Weidel so laut mit Musik beschallt, dass das Gespräch nur noch schwer zu verstehen war.

Die ARD hatte daraufhin angekündigt, ihre Sicherheitskonzepte für Livesendungen im Freien zu überprüfen. Das Konzept "Sommerinterview" solle aber grundsätzlich fortgesetzt werden.

26.08.2025