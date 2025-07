Pressefreiheit

Die Journalistin Olga Komlewa ist zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt worden. (AFP / HANDOUT)

Die 46-jährige Olga Komlewa sei schuldig, mit einer Organisation des verstorbenen Oppositionsführers Alexej Nawalny in Verbindung gestanden zu haben, erklärte ein Gericht in der Stadt Ufa. Der in einer Strafkolonie verstorbene Nawalny war der prominenteste Gegner des russischen Präsidenten Putin. Die Journalistin Komlewa ist vom Gericht auch der Verbreitung falscher Informationen über das russische Militär schuldig gesprochen worden, weil sie im Rahmen ihrer Berichterstattung die Armee kritisiert hatte. Die Angeklagte wies alle Anschuldigungen zurück.

Die russischen Behörden haben zuletztden Druck auf unabhängige Medien verstärkt. Zahlreiche Journalisten haben das Land verlassen, viele weitere wurden inhaftiert.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.