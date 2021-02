Es ist das größte Sportevent seit Ausbruch des Coronavirus Sars-CoV2. Und doch "geht es ein bisschen sang- und klanglos unter, habe ich das Gefühl", sagte Claudia Löber-Raab in der Sendung "Sport am Sonntag" über die Australien Open, die am 8. Februar in Melbourne starten. Die gebürtige Deutsche lebt schon seit 1998 in Australien und gründete 2007 das Online Magazin "Deutsche in Melbourne".

Unmut über manche Tennisprofis

Die Beschwerden einiger Tennisprofis über die Quarantäneregeln und -bedingungen vor Turnierbeginn kann Claudia Löber-Raab allerdings nicht nachvollziehen, denn die Menschen in Australien haben "einen der längsten, härtesten und schwersten Lockdowns der Welt" hinter sich.

Claudia Löber-Raab hat sowohl in Deutschland als auch in London als Journalistin gearbeitet. (Claudia Löber-Raab)

Momentan seien zudem noch etwa 40.000 Australier und Australierinnen außerhalb des Landes gestrandet und versuchten, "teilweise wirklich verzweifelt" zurückzukommen. "Dadurch dass wir in jedem Bundesland nur eine begrenzte Anzahl von Australiern aufnehmen können, verzögert sich natürlich die Einreise für die Australier", erklärt Claudia Löber-Raab, "während internationale Tennisspieler nach Victoria einreisen dürfen." Das habe durchaus für Unmut und ziemlich heiße Diskussionen im Land gesorgt.

