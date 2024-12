In Belarus demonstrierten 2020 zahlreiche Menschen gegen das Regime von Präsident Lukaschenko. (picture alliance / NurPhoto / Beata Zawrzel)

Das Minsker Stadtgericht sprach Wolha Radsiwonawa wegen Beleidigung des Präsidenten und Diskreditierung des Landes schuldig. Radsiwonawa arbeitete für das Nachrichtenportal KYKY.org und war als freie Mitarbeiterin für andere Medien tätig. Sie sitzt seit ihrer Verhaftung im März in Untersuchungshaft. Lukaschenko hatte Zehntausende Menschen festnehmen lassen, die gegen seinen weithin in Frage gestellten Wahlsieg im Jahr 2020 demonstriert hatten. Vor der nächsten Wahl im kommenden Januar gehen die Behörden in Belarus wieder schärfer gegen interne Kritiker vor.

