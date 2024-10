Johannes Winkel, Bundesvorsitzender Junge Union (Archivbild) (picture alliance/dts-Agentur)

Der 32-Jährige erhielt beim JU-Deutschlandtag in Halle an der Saale 239 von 266 gültigen Stimmen. 25 Delegierte stimmten gegen ihn, zwei enthielten sich. Damit schnitt Winkel besser ab als bei der ersten Wahl. - Die Junge Union hat nach eigenen Angaben etwa 90.000 Mitglieder. Heute wird der Parteichef und Kanzlerkandidat der Union, Merz, bei dem Treffen in Halle erwartet. CDU-Generalsekretär Linnemann hatte die Junge Union gestern Abend mit Angriffen auf die Grünen und einer klaren Abgrenzung von AfD und BSW auf den Bundestagswahlkampf eingestimmt.

