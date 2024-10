Deutschlandtag der Jungen Union (Symbolbild) (picture-alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Der JU-Vorsitzende Winkel warnte seine Partei davor, sich lächerlich zu machen. Präambeln zur Friedenspolitik hätten in einem Landeskoalitionsvertrag eigentlich nichts zu suchen, sagte der CDU-Politiker beim Deutschlandtag des Union-Nachwuchses in Sachsen-Anhalt. Wenn es die Thüringer CDU am Ende jedoch schaffe, landespolitische Themen mit dem BSW in der Bildungs- oder Migrationspolitik vernünftig zu lösen, könne man am Ende des Tages auch eine Zusammenarbeit vereinbaren.

Am Abend wurde Winkel mit 90,5 Prozent der Delegiertenstimmen als Vorsitzender der Jungen Union bestätigt.

