Jean-Pascal Hohm (l), Vorsitzender der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland, und Ulrich Siegmund (r), Spitzenkandidat der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, stehen auf der Bühne der "Generation Deutschland". (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Siegmund betonte, die AfD werde in Sachsen-Anhalt Geschichte schreiben. Die Landtagswahl sei nur der erste Schritt. Das Ziel sei die Macht in ganz Deutschland. Die AfD kämpfe "um jeden Winkel" in der Bundesrepublik.

Der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation, Hohm, forderte in seiner Rede die Rückführung von zugewanderten Menschen. Er sagte, Millionen seien gekommen, und Millionen müssten Deutschland wieder verlassen. Der AfD-Europaabgeordnete Aust forderte Rückführungen auf gesamteuropäischer Ebene. Nötig sei nicht nur "Remigration, sondern europaweite Remigration". Europa müsse zu einer "Festung Europa" ausgebaut werden.

Der AfD-Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, Reichardt, sagte in drastischen Worten linken Kräften den Kampf an. Reichardts Rede war mit Schmähungen durchsetzt, die bei den Delegierten Jubel auslösten.

Uneinigkeit beim Thema Euro

Die rund 300 Teilnehmer berieten auch über den Euro. In einem zuvor bekanntgewordenen Entwurf hieß es, der Euro habe den Binnenmarkt gestärkt, weise jedoch erhebliche Konstruktionsmängel auf. Deshalb stehe man Reformvorschlägen offen gegenüber. Der Vorsitzende der Jugendorganisation, Hohm, sagte, er persönlich sei der festen Überzeugung, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht aus dem Euro austreten sollte. Den entsprechenden Antrag der Parteijugend-Spitze zog Hohm aber schließlich wieder zurück, nachdem in Redebeiträgen klar geworden war, dass es innerhalb der AfD-Jugend maßgebliche Widerstände gegen eine solche Positionierung gibt.

Die Generation Deutschland (GA) war im vergangenen November gegründet worden - als Nachfolgerin der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA). Diese war einige Monate zuvor aufgelöst worden, nachdem sie vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden war. Die Behörde geht von einer "programmatischen und personellen Kontinuität" zwischen der aufgelösten JA und GD aus.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.