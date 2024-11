Österreich

Jüdische Demonstranten hindern FPÖ-Parlamentspräsident Rosenkranz an Pogromgedenken

In Österreich hat eine Gruppe jüdischer Studenten Parlamentspräsident Rosenkranz von der rechtspopulistischen FPÖ daran gehindert, einen Kranz an einem Holocaust-Mahnmal in Wien niederzulegen.