Krieg im Nahen Osten

Viele Tote bei israelischem Luftangriff auf Gebäude in Gaza. (picture alliance / Anadolu / Anas Zeyad Fteha)

Israels Chefunterhändler Barnea ließ anschließend mitteilen, die Gespräche über die Hauptthemen würden in den kommenden Tagen fortgesetzt. Barnea kehrte inzwischen aus der italienischen Hauptstadt nach Israel zurück.

In Rom hatte er mit dem US-amerikanischen CIA-Chef Burns, dem katarischen Regierungschef Al Thani und dem ägyptischen Geheimdienstminister Kamel gesprochen. Die USA, Katar und Ägypten vermitteln zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Zuletzt hatte der israelische Premierminister Netanjahu zusätzliche Bedingungen für eine Waffenruhe gestellt. Diese dürften in der Runde in Rom besprochen worden sein.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.