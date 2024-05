Jürgen Klopp verabschiedete sich auf einer Ehrenrunde von den Fans in Liverpool. (AP / Jon Super)

Das sportlich bedeutungslose Duell am letzten Spieltag gewann Liverpool zu Hause gegen Wolverhampton mit 2:0. Im Anschluss wurden Klopp und sein Trainerteam von Publikum und Verantwortlichen verabschiedet und gefeiert. Die Fans sangen unter anderem minutenlang den umgedichteten Beatles-Song "I'm so glad that Jürgen is a Red".

Klopp bedankte sich in einer Rede für die gemeinsame Zeit. Zuvor war er nach seinem 491. und letzten Spiel für die "Reds" durch ein Spalier geschritten, den seine Spieler gebildet hatten. In seiner Zeit bei Liverpool gewann er acht Titel, darunter die Champions League und die Meisterschaft.

Die aktuelle Premier-League-Saison schloss Liverpool als Tabellendritter ab. Meister wurde zum vierten Mal in Folge Manchester City.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.