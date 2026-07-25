Nachfolge von Nagelsmann

DFB-Pressekonferenz - Vorstellung des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp (Jennifer Brückner / dpa / Jennifer Brückner)

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung des DFB hatten dem Engagement zuvor zugestimmt. Der Vertrag von Klopp beginnt am 15. August und läuft vier Jahre bis zur nächsten Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2030. DFB-Präsident Neuendorf bestätigte zudem die Co-Trainer Pepijn Lijnders, Peter Krawietz und Sven Bender.

Klopp sagte, er wolle als Bundestrainer eine Mannschaft entwickeln, "die füreinander kämpft, die Freude am Fußball hat und hinter der sich die Menschen in unserem Land mit voller Überzeugung versammeln können". Der 59-Jährige war bis 2024 Trainer des englischen Klubs FC Liverpool, davor hatte er in Deutschland Borussia Dortmund und den FSV Mainz trainiert. Zuletzt arbeitete Klopp beim Red-Bull-Konzern für dessen internationale Fußballaktivitäten.

Das Aus der deutschen Nationalmannschat im Sechzehntelfinale der Fußball-WM gegen Paraguay hatte zum Ende von Nagelsmanns Bundestrainerkarriere geführt. Klopp war bereits während der WM als Nachfolger gehandelt worden.

Wie der DFB zudem mitteiltte, wird Per Mertesacker ab dem nächsten Jahr

Geschäftsführer Sport. Vorgänger Andreas Rettig bleibt bis dahin im Amt.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.