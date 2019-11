Am neunten November jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal, und damit ist die Mauer länger weg, als das sie stand. Die in München geborene Fotografin Christine Fenzl hat Jugendliche im Osten Berlins fotografiert. 2008 hat sie angefangen in Bezirken wie Marzahn, Hellersdorf und Lichtenberg zu fotografieren. Und zwar immer und ausschließlich im Sommer. Daher trägt ihr gerade erschienener Fotoband den Titel "Land in Sonne".

Offen und interessiert

Auch wenn die Jugendlichen auf den Fotos ohne Mauer aufgewachsen sind, so sind sie doch "geprägt von der Generation davor. Von den Eltern, Schulen, Lehrern", so Fenzl.

Sie ist in den Osten Berlins gereist, weil sie ihn nicht kannte und der Frage nachgehen wollte: "Wer wohnt da jetzt in diesen Bezirken. Der Ausgangspunkt war, das kennenzulernen."

Die Jugendlichen hat sie auf der Straßen angesprochen und hin und wieder war das Vertrauen so groß, dass sie sogar bei ihnen zu Hause telefonieren durfte. "Da tut sich ein ganzer Planet für mich auf", erzählte Fenzl. Schon seit vielen Jahren fotografiert sie mit ihrer analogen Kamera junge Menschen weltweit. "Jugenliche sind ziemlich offen. Das Interesse und die Offenheit waren immer da."

Smartphones und Stöpsel

Ihr Fotoprojekt "Land in Sonne" hat Christine Fenzl 2008 begonnen, das letzte Bild ist 2019 entstanden. Im Laufe der Zeit sei es schwieriger geworden, die Jugendlichen anzusprechen, so Fenzl. "2017/2018 sind alle verstöpselt mit Smartphones, und ich hatte das Gefühl, ich störe da jemanden".

Die Jugendlichen auf den Bildern sind zwar nicht mehr im DDR-System aufgewachsen, dennoch, so Fenzl, "war der DDR-Bezug indirekt Thema." Ihr war es aber vor allem wichtig, die Atmosphäre festzuhalten.

Christine Fenzl: "Land in Sonne".

Hatje Cantz Verlag, 2019. 160 Seiten, 40 Euro