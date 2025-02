Kulturpass

Das geht aus einem Bericht des "Börsenblatts" hervor, das vom Deutschen Buchhandels herausgegeben wird. Demnach wurden seit Einführung des Kulturpasses 2023 Bücher im Wert von 25 Millionen Euro gekauft. Auf dem zweiten Platz folgen Bühnenveranstaltungen und Konzerte mit knapp 15 Millionen Euro, den dritten Platz belegt das Kino. Am wenigsten gefragt sind demnach Besuche in Museen und Parks sowie die Teilnahme an Workshops.