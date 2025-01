Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Der mutmaßliche Täter habe sich danach selbst getötet, heißt es von der Polizei. Zwei Schulpolizisten hätten den Tatort zu spät erreicht, um den Schützen noch aufhalten zu können. Es war nach Angaben des Nachrichtensenders CNN der erste Fall von Waffengewalt an einer US-Schule in diesem Jahr. Im Jahr 2024 gab es demnach 83 Vorfälle, so viele wie in keinem anderen Jahr, das der US-Sender erfasst hat.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.