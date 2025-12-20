Das Logo der Partei AfD. (picture alliance | Sven Simon | Frank Hoermann)

Neuer Vorsitzender wurde nach eigenen Angaben der bayerische Landtagsabgeordnete Franz Schmid. Er informierte die Presse darüber nach dem Gründungstreffen im mittelfränkischen Greding vor der Halle; Journalisten waren zu der Veranstaltung mit einem Verweis auf Platzmangel nicht zugelassen. Schmid war bereits Landesvorsitzender der Vorgängerorganisation Junge Alternative, die sich im Frühjahr aufgelöst hatte, nachdem sie vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft worden war. CSU-Generalsekretär Huber kommentierte die Neugründung der AfD-Jugendorganisation als "alten Mief unter vermeintlich neuem Gewand".

Bei Gegenprotesten vor der Veranstaltungshalle forderten etwa 250 Menschen unter anderem ein AfD-Verbotsverfahren.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.