Vereinbarung kurz vor Holocaust-Gedenktag

Konkret geht es um den so genannten Block 17 des einstigen Konzentrations- und Vernichtungslagers. Nachdem in der Gedenkstätte Länderausstellungen mit Schwerpunkt auf einzelne Staaten eingeführt wurden, wurde dieser Block im Jahr 1963 Ort der Ausstellung des damaligen Jugoslawien. Die Ausstellung wurde aber in Folge des Auseinanderbrechens des Staates aufgegeben, seit 2009 stehen die Räume leer.

"14 Jahre diplomatischer Verhandlungen tragen endlich Früchte."

Während des Holocaust wurden rund 66.000 Juden im damaligen Jugoslawien ermordet. Rund 20.000 Menschen aus dem Land wurden in Block 17 das früheren Lagers Auschwitz verschleppt. Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und Slowenien haben jetzt eine Vereinbarung zur Renovierung des Gebäudes unterzeichnet. Zustande kam diese Vereinbarung durch die Vermittlung der UNO-Kulturorganisation Unesco in Paris. Die Leiterin der Unesco, Azoulay, erklärte, jetzt würden 14 Jahre diplomatischer Verhandlungen endlich Früchte tragen. Diese historische Vereinbarung fülle eine Lücke von Erinnerung an dem Ort, an dem sich diese Gräuel zugetragen hätten.

Holocaust-Gedenktag erinnert an Befreiung des Vernichtungslagers

In der Gedenkstätte in Ausschwitz soll jetzt eine neue Dauerausstellung über den Holocaust im früheren Jugoslawien und das Schicksal von deportierten Juden und Nicht-Juden entstehen. Die Einigung erfolgte kurz vor dem 79. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers am 27. Januar 1945 durch Truppen der Roten Armee. Seit 1996 wird das Datum in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen. An vielen Orten werden an diesem Tag zur Erinnerung Kränze niedergelegt. Das NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ist ein Symbol für den von Nazi-Deutschland verübten Völkermord an sechs Millionen europäischen Juden. Zwischen 1940 und 1945 wurden in dem Lager eine Million Juden sowie 100.000 weitere Menschen ermordet. Auschwitz liegt im Süden Polens.

