Die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Wenn es an manchen Stellen in der Koalition stocke, reiche es nicht, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Angesichts der schlechten Umfragewerte und den Niederlagen bei den Landtagswahlen gelte es, das Profil als lösungsorientierte Partei mehr nach außen zu stellen. Die Jungen Liberalen halten an diesem Wochenende im thüringischen Weimar ihren Bundeskongress ab.

