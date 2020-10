An Julia Hülsmann führt im deutschen Jazz kein Weg vorbei. Seit fast 20 Jahren leitet sie ein festes Trio, mit dem sie eine persönliche Klangsprache gefunden hat: melodiebewusst und atmosphärisch, aber offen. In diversen Projekten mit Sängerinnen und Sängern hat sie auf besonders überzeugende Weise Lyrik vertont. Als Mit-Initiatorin und erste Vorsitzende der neugegründeten Deutschen Jazz Union war sie auch kulturpolitisch aktiv. Und als Lehrerin an mehreren Musikhochschulen hat sie prägenden Einfluss auf eine jüngere Generation von Jazzmusikerinnen und Jazzmusikern. Im von nun an unregelmäßig stattfindenden "JazzFacts-Fragebogen" nimmt sie im Blind-Test zu vorgespielten Tonträgern Stellung, bringt eine eigene Hörauswahl mit und gibt Auskunft über ihre Gedanken zur Musik. Dabei geht es auch mal ans Eingemachte.

Den kompletten Fragebogen mit Julia Hülsmann finden Sie hier:

Jazzfacts Fragebogen Julia Hülsmann (13:07)